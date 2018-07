Científico millonario última esperanza de niños en Tailandia

Agencia

CHINA.- Se complican las cosas en el rescate de los niños y su entrenador en una cueva de Tailandia.

En un principio se pensaba que tranquilamente se podría esperar a que aprendieran a bucear para salir; sin embargo, el pronóstico de lluvias y ahora el oxígeno, tienen a los rescatistas contrareloj.

Ante la desesperación, un usuario le pregunto al físico y magnate fundador de Tesla, Paypal y SpaceX, Elon Musk, si pensaba ayudar.

Hi sir, if possible can you assist in anyway to get the 12 Thailand boys and their coach out of the cave. @elonmusk

Se agota el tiempo para los niños y el entrenador atrapados en la cueva.

La respuesta del empresario sorprendió a todos y los dejó con boquiabiertos. En minutos creó un asombroso y posiblemente eficiente plan:

"Sospecho que el gobierno tailandés tiene la situación bajo control, pero estaré encantado de poder ayudar si hay una forma de hacerlo", dijo el fundador de Tesla, SpaceX y The Boring Company en el comienzo de su exposición.

Boring Co has advanced ground penetrating radar & is pretty good at digging holes. Don’t know if pump rate is limited by electric power or pumps are too smal. If so, could dropship fully charged Powerpacks and pumps. — Elon Musk (@elonmusk) 5 de julio de 2018

Llegan a Tailandia ingenieros de Space X y Co. Boring para implementar plan del físico Elon Musk. (Foto: AFP)

Contamos con un avanzado radar para penetrar la tierra y funciona bastante bien en las excavaciones. No sé si la velocidad de las bombas estará limitada por la energía eléctrica o si sus bombas son demasiado pequeñas. Si es así, podríamos enviar al lugar directamente baterías y bombas", sostuvo Musk.

Elon Musk, quien hace unos meses envió un lujoso convertible en un cohete al espacio, explicó su propuesta para rescatar a los niños y al entrenador.

"Tal vez valga la pena intentarlo —escribió—: insertar un tubo de nylon de un metro de diámetro (o un conjunto de tubos más cortos para las secciones más difíciles) a través de la red de cuevas e inflarlo con aire, como un castillo inflable. Esto debería crear un túnel de aire bajo el agua que se ajustaría contra el techo de la cueva y se amoldaría a las formas más extrañas, como el agujero de 70 centímetros".

Tal vez vale la pena intentarlo: insertar un tubo de nailon de 1 metro de diámetro (o un conjunto de tubos más corto para los tramos más difíciles) a través de la red de cuevas e inflar con aire como un castillo inflable, explicó en Twitter.

El físico excéntrico viajó este sábado a Tailandia junto con un grupo de sus ingenieros para ayudar en los trabajos de rescate; sin embargo, el gobierno tailandés aún no respondió si aceptará la ayuda.

Buzo que perdiera la vida en labores de rescate dejó mensaje

Saman Kunan perdió la vida el pasado viernes, el rescatista formaba parte del equipo que busca sacar a 12 niños y un monitor de una cueva tailandesa.

El buzo de una fuerza especial de la Marina murió por falta de oxígeno mientras surcaba los recovecos inundados para entregar suministros en la cueva.

Kunan grabó en video un mensaje en el que habla sobre el rescate y este fue su último mensaje registrado. El buzo tenía fé en que sacarían a los niños y estaba emocionado de formar parte del equipo

Que la suerte nos acompañe, es la frase más resonante en su mensaje.

Ahora el vídeo se ha convertido en un mensaje de esperanza para los pequeños y el equipo de rescate.

So much of what we talk about in history is greed, famine and war.



Take a moment today & focus on the best of us. This is Saman Kunan, 38, retired Navy SEAL who volunteered to help the trapped boys in Thailand. This is the last photo of him. He died at 1am, Friday. RIP. pic.twitter.com/qgEPCbtFvC — Freemanpedia (@freemanpedia) 6 de julio de 2018

El rescate está a manos de expertos; sin embargo, la situación no es fácil y las inclemencias del clima y el descenso del oxígeno ponen el riesgo la misión.

"Ya no podemos esperar a que se den todas las condiciones (para estar listos), porque las circunstancias nos están presionando", dijo en una conferencia de prensa el comandante de la fuerza SEAL, Arpakorn Yookongkaew.

Originalmente creíamos que los niños podían permanecer seguros dentro de la cueva durante mucho tiempo, pero las circunstancias han cambiado. Tenemos poco tiempo, agregó.