China ocultó al mundo el surgimiento del coronavirus

CANCÚN, Q. Roo.- Al régimen de Pekín no le gusta que lo agarren de sorpresa y mucho menos ser exhibido a los ojos de la comunidad internacional: justamente lo que el coronavirus está haciendo.

Una investigación de The New York Times revela las artimañas que China utilizó para evitar a toda costa que el mundo supiera sobre el surgimiento de un nuevo coronavirus, que hasta el momento ha matado a 425 personas e infectado a 20 mil 600 más.

Los reporteros Chris Buckley y Steven Lee Myers revelaron que un médico chino quiso advertir a sus colegas sobre la nueva sepa, pero todo lo que logró fue que la policía le obligara a quedarse callado.

Diciembre de 2019: un aviso en línea

El doctor Li Wenliang escribió en un chat a sus colegas advirtiéndoles que llevaran a sus pacientes al área de cuarentena, ante la gravedad del nuevo coronavirus detectado a inicios de mes.

Pero en medio de la noche, las autoridades de salud de Wuhan fueron por el doctor Li y le exigieron que revelara a quienes había compartido la información sobre el virus.

Doctor Li Wenliang. (The New York Times)

Tres días después, Li fue forzado a firmar un documento en el que desmentía sus dichos sobre el virus, e incluso, que la advertencia que dio a sus colegas fue un “comportamiento ilegal”.

Luego, las autoridades prácticamente “cazaron” a quienes conocieron del mensaje del doctor Li a fin de controlar la narrativa del caso. En esos días, la policía china anunció que investigaba a ocho personas por “difundir rumores” sobre el coronavirus.

Sin embargo, 27 personas ya recibían atención médica y debido a los “rumores”, los médicos se vieron obligados a informar que estos eran “pacientes de neumonía”. Pero dijeron algo más: que no había de qué alarmarse.

China no avisó ni a sus ciudadanos

Las autoridades chinas no establecieron ningún tipo de prevención en Wuhan, de hecho silenciaron al personal médico que advertía sobre la gravedad del nuevo coronavirus, dejando a los 11 millones de residentes de la ciudad sin conocer del peligro.

Cerraron el mercado dónde se creía que se encontró la cepa, pero no advirtieron a la población en contra del consumo de carne de animales silvestres, producto que se vendía en el mercado clausurado.

¿Por qué China no advirtió antes sobre el coronavirus?

De acuerdo con The New York Times, detrás de la censura y la secrecía del gobierno chino está la política: a principios de enero se llevaría a cabo el congreso del Partido Comunista, en el cual no querían verse manchados por una crisis sanitaria.

El 7 de enero, el alcalde de Wuhan, Zhou Xianwang, informó al Congreso Nacional del Partido Comunista chino que no había necesidad de alertas y prometió una ciudad con instalaciones médicas de alto nivel, un congreso mundial y una industria médica con miras futuristas… pero nada sobre un brote viral.

En tanto, oficiales del gobierno chino indicaban a los médicos que no usaran las expresiones como “neumonía viral”.

(Con información de The New York Times)