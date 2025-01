China pide a Estados Unidos tener “prudencia” en el caso de TikTok.

El gobierno de China ha instado a Estados Unidos a actuar con prudencia respecto a la situación de TikTok, luego de que Donald Trump decretara una moratoria de 90 días para suspender la prohibición de la plataforma en el país norteamericano.

Mao Ning, portavoz del Ministerio de Exteriores chino, expresó la postura de Pekín en una rueda de prensa, destacando la necesidad de un entorno empresarial equitativo.

afirmó, de acuerdo con la cadena estatal china CCTV.

#FMsays China is willing strengthen dialogue, properly manage differences and expand practical cooperation with the new #US administration, and find the right way to get along with each other in the new era that benefits the two countries and the world, FM spokeswoman Mao Ning… pic.twitter.com/z376vudEQ4