Restringe China entrada de funcionarios de EEUU a Hong Kong

Beijing.- China anunció el jueves que impuso restricciones a los viajes de funcionarios estadounidenses a Hong Kong, en represalia por medidas similares aplicadas por Washington contra ciudadanos chinos.

Los portadores de pasaportes diplomáticos estadounidenses que deseen ir a Hong Kong o a Macao temporalmente dejarán de estar exentos de visas, declaró Hua Chunying, vocera del ministerio de Exteriores de China.

Funcionarios del gobierno estadounidense, personal del Congreso, empleados de ONGs y sus familiares serán sujetos a “sanciones recíprocas”, dijo Hua.

La vocera pareció referirse así a las sanciones estadounidenses que prohíben a ciertos funcionarios de China y de Hong Kong viajar a Estados Unidos o participar en el sistema financiero estadounidense, debido a su participación en la aprobación de una ley aprobada hace pocos meses que desató una ola de represión en Hong Kong contra la libertad de expresión y las actividades opositoras.

Hua manifestó que la medida “se debe a que el bando estadounidense está usando el tema de Hong Kong para interferir gravemente en los asuntos internos chinos y perjudicar los intereses nacionales de China”.

Los sancionados “han tenido una conducta perjudicial y son los principales responsables del tema de Hong Kong”, añadió la vocera.

“China nuevamente exhorta al bando estadounidense a cesar de inmediato su injerencia en los temas de Hong Kong, a dejar de interferir en los asuntos internos de China y a dejar de avanzar en la trayectoria equivocada”, expresó Hua.

