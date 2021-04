China sugiere enviar restos radioactivos a EU

CHINA.- Este miércoles dos tuits publicados por la vocera de la Cancillería asiática, afirmaron la oposición de su país a los planes de verter más de un millón de toneladas de agua contaminada anunciados por Tokio esta semana.

#Japan and the #US claim that the treated nuclear waster water from the #Fukushima nuclear power plant is in accordance with international safety standards and even drinkable, then why don't they keep the water for themselves? or maybe ship it to the US? pic.twitter.com/qsSwJbufjF