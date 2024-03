Ciclón ‘Gamane’ en Madagascar deja 18 muertos y miles de personas sin hogar

El ciclón 'Gamane' ha dejado un saldo trágico en Madagascar, con al menos 18 muertos y más de 20 mil personas desplazadas en el norte de la isla.

Con vientos que alcanzaron los 150 kilómetros por hora y fuertes lluvias, 'Gamane' golpeó el área el miércoles, provocando inundaciones y destrucción en cientos de hogares, carreteras y puentes, según la Autoridad Nacional de Protección Civil.

#Watch | Aerial footage of aftermath of #Madagascar cyclone. The cyclone killed at least 18 people and displaced thousands more pic.twitter.com/sDfBYCox66

El aislamiento de numerosos pueblos en la región norte dificulta las labores de rescate y la evaluación de los daños. Madagascar, hogar de unos 30 millones de personas en el océano Índico, sufre periódicamente estos desastres naturales.

El presidente, Andry Rajoelina, ya está en las comunidades afectadas, prometiendo apoyo del Estado y llamando a la solidaridad nacional desde Ambilobe. Esta tragedia recuerda el impacto devastador de la tormenta tropical 'Freddy' hace un año, que afectó no solo a Madagascar, sino también a Mozambique y Malaui, cobrando la vida de más de 500 personas.

Full loop of #Cyclone #Gamane’s rapid intensification, from a relatively insipid zone of disturbed weather, to a 105 mph cyclone by the time of landfall in #Madagascar’s Antsiranana Province. This system is expected to lollygag over land for the next 2+ days, manifesting a grave… pic.twitter.com/Vm4IxE2jPH