Científicos chinos crean cepa letal de Covid, 100% mortal en ratones 'humanizados’

En un nuevo giro del 2024, científicos chinos vinculados al ejército han presuntamente desarrollado una cepa mutante de coronavirus que demuestra ser 100 por ciento letal en ratones 'humanizados'.

La cepa, conocida como GX_P2V, fue clonada a partir de un virus encontrado en pangolines y ha generado inquietudes sobre la posibilidad de desencadenar una nueva pandemia.

Según informes del Daily Mail, los investigadores del Laboratorio de Beijing, afiliado al ejército chino, infectaron ratones 'humanizados' con la cepa mutante. Estos ratones fueron diseñados para expresar una proteína presente en los seres humanos, permitiendo evaluar la reacción del virus en un entorno más cercano a los humanos.

Sorprendentemente, le experimento fue eficaz, todos los ratones infectados sucumbieron a la infección en un período de ocho días.

El Daily Mail aseguró que el estudio fue llevado a cabo por la Universidad de Tecnología Química de Beijing, reveló altos niveles de carga viral en el cerebro y los ojos de los ratones, indicando una propagación única del virus en comparación con el Covid-19.

Los investigadores advierten sobre el riesgo potencial de contagio de GX_P2V a los humanos, destacando la necesidad de una vigilancia intensiva.

La cepa GX_P2V fue descubierta en pangolines en Malasia en 2017, antes del brote de COVID-19, y ha evolucionado en el laboratorio de Beijing desde entonces. Aunque aún no se ha publicado el artículo científico, los expertos especulan que una "mutación que aumenta la virulencia" podría haber ocurrido durante el almacenamiento, lo que la hace más letal.

En el experimento, todos los ratones infectados con GX_P2V murieron entre siete y ocho días después de la infección, mostrando síntomas como:

- Ojos completamente blancos.

- Rápida pérdida de peso.

- Fatiga excesiva.

Para el sexto día, la carga viral había "disminuido significativamente" en los pulmones, pero los cerebros de los animales se habían reducido y había niveles de virus "excepcionalmente altos" en sus cerebros, destacando la infección cerebral como una posible causa principal de muerte.

Este hallazgo plantea preguntas sobre la propagación del virus a los humanos y destaca la necesidad de abordar los riesgos asociados con la investigación de cepas mortales.

Vale la pena mencionar que la cepa original de Covid-19 también mostró una tasa de mortalidad del 100% en ratones en algunos estudios, lo que plantea interrogantes sobre la aplicabilidad directa de estos resultados a los humanos.

Este descubrimiento se produce en medio de crecientes preocupaciones sobre la manipulación de virus en laboratorios de investigación en todo el mundo. En 2022, la Universidad de Boston generó polémica al crear una cepa de Covid-19 con una tasa de mortalidad del 80% en ratones, lo que llevó a debates sobre la ética de la investigación de "ganancia de función".

La administración Biden implementó regulaciones más estrictas en octubre de 2022, aunque la definición de ganancia de función sigue siendo controvertida.

Uno de los investigadores chinos involucrados en este estudio es el Dr. Yigang Tong, quien tiene vínculos con la Academia de Ciencias Médicas Militares. Cabe destacar que otro investigador, la 'mujer murciélago' Zheng-Li Shi, del Instituto de Virología de Wuhan, estuvo involucrada en un estudio en 2023.

El WIV ha sido señalado como la fuente probable de la pandemia de COVID-19, según el FBI y el Departamento de Energía de EE. UU., en la teoría de la "fuga de laboratorio".

Este nuevo hallazgo plantea preguntas inquietantes sobre la investigación de virus en laboratorios y destaca la necesidad de una mayor transparencia y regulación en este campo. Se espera que las autoridades sanitarias y científicas internacionales tomen medidas para evaluar y abordar los riesgos asociados con estas investigaciones.

Ante el anuncio y la espera de la publicación del artículo científico, muchas personalidades se han pronunciado al respecto. Ta es el caso del profesor Francois Balloux, experto en enfermedades infecciosas del University College de Londres, escribió en X (antes Twitter):

"Francois Balloux, an epidemiology expert at the University College London’s Genetics Institute, slammed the research as 'terrible' and 'scientifically totally pointless.'"