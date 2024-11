Gobierno de Canadá ordena a trabajadores ferroviarios regresar a laborar

La Junta de Relaciones Industriales de Canadá (CIRB) ha intervenido en una disputa laboral que amenazaba con paralizar la economía norteamericana, ordenando a los trabajadores ferroviarios de las principales empresas del país, Canadian National y CPKC, regresar al trabajo.

La decisión se anunció el sábado, luego de que el sindicato Teamsters Canada Rail Conference amenazara con iniciar una huelga en respuesta a los cierres patronales.

CIRB ruling issued regarding rail strikes & orders workers back to work.



Board says it cannot to review the Minister's use of s.107 of the Code nor does it have any discretion in implementation of the direction.



Board said the federal court has exclusive jurisdiction. #cdnlaw pic.twitter.com/h5MWayEnH2