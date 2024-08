Civiles palestinos son usados por Israel como ‘escudos humanos’

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han estado utilizando civiles palestinos como ‘escudos humanos’ para inspeccionar túneles y edificios durante sus operaciones militares en la Franja de Gaza.

Según el diario israelí 'Haaretz', estas prácticas se han estado llevando a cabo de manera reiterada, bajo el conocimiento de los altos mandos de las FDI y contra civiles palestinos que han sido detenidos de manera específica para este fin.

"When I saw the report from Al Jazeera, I said: 'Ah, yes, it's true,'" a combat soldier in a conscript IDF brigade who took part in the use of Gazans as human shields told Haaretz. "And then I saw the IDF's response, which totally doesn't reflect reality"https://t.co/8w1Ba4rTvc