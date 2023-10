Claudia Goldin gana el Premio Nobel de Economía 2023

La estadounidense Claudia Goldin ganó el Premio Nobel de Economía 2023 por su trabajo que examina la brecha de género en el mercado laboral, así como la desigualdad salarial entre hombres y mujeres.

El prestigioso reconocimiento, formalmente conocido como Premio del Sveriges Riksbank en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel, es el último de la cosecha de Premios Nobel de este año y está valorado en 11 millones de coronas suecas, o poco menos de 1 millón de dólares.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Claudia Goldin “for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.”#NobelPrize pic.twitter.com/FRAayC3Jwb