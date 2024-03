Clima extremo complica combate al mayor incendio registrado en Texas

Bomberos de Texas enfrentaron altas temperaturas, fuertes vientos y aire seco el sábado en su batalla para evitar que el más grande incendio en la historia del estado convirtiera una mayor porción de la zona conocida como Panhandle en un páramo carbonizado.

Los bomberos se centraron en contener el fuego a lo largo de su perímetro norte y este, donde agresivos ráfagas de viento del suroeste amenazaban con propagar las llamas y consumir más terreno, según Jason Nedlo , vocero del equipo de bomberos que combate el incendio de Smokehouse . Creek , que inició el lunes y ha provocado al menos dos muertes.

El enorme incendio ha dejado un paisaje calcinado de praderas quemadas, ganado muerto y ha destruido hasta 500 estructuras , incluidas viviendas, en la región de Panhadle, Texas . Se ha fusionado con otro incendio y cruzó los límites del estado en el oeste de Oklahoma ; ha quemado más de 4.400 kilómetros cuadrados (1.700 millas cuadradas) y estaba contenido en un 15% , informó el sábado el Servicio Forestal de Texas A&M.

El Servicio Meteorológico Nacional en Amarillo emitió una alerta roja para toda la zona de Panhandle hasta la medianoche del domingo, después que la lluvia y la nieve del jueves permitieran a los bomberos contener una parte del incendio.

Se han colocado señales que advierten a los viajeros del riesgo crítico de incendio en toda la carretera interestatal 40 que conduce a Amarillo.

The Smokehouse Creek Fire is now the second-largest in Texas state history at over half a million acres.



