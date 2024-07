Elecciones EU 2024: ¿Un clon de Trump? J.D. Vance va por la vicepresidencia

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, eligió ayer como su compañero de fórmula al senador por Ohio, J.D. Vance (James David Vance), quien es conocido por sus duras posiciones sobre México, incluyendo la propuesta de usar al Ejército estadounidense contra cárteles.

Ayer, el presidente Joe Biden lo calificó como un "clon de Trump" en todos los temas, incluyendo la frontera.

No obstante, Vance, de 39 años, también es conocido por haber sido un férreo crítico de Trump, al que llegó a insultar y a llamar "el Hitler de Estados Unidos".

Dejando atrás su perfil crítico al expresidente, ha enarbolado duras posiciones sobre México durante sus 18 meses en el Senado de Estados Unidos, incluyendo el endurecer la seguridad fronteriza y empujar más controles al acero proveniente del País, así como urgir atender el tráfico ilegal de fentanilo.

Trump apareció de sorpresa anoche en la Convención Nacional de su partido en Milwaukee, Wisconsin, con la oreja derecha vendada, debido a la bala que le impactó el sábado durante un mitin en Butler, Pennsylvania.

Con corbata roja y traje, y el cantante Lee Greenwood interpretando "Dios bendiga a EU", Trump saludó a los asistentes y alzó el puño como lo hizo el sábado cuando los agentes del Servicio Secreto lo retiraban del escenario con el rostro ensangrentado.

Entre aplausos, Trump saludó a su hijo Donald Trump Jr. y se sentó a un lado de Vance.

"Quiero empoderar al Presidente de EU, ya sea demócrata o republicano, para que utilice el poder del Ejército de EU para perseguir a estos cárteles de la droga. El Gobierno mexicano está siendo desestabilizado por el constante flujo de fentanilo" , dijo Vance en julio de 2023 a la cadena NBC.

Dentro del Senado, Vance ha sido una de las voces más duras para limitar la asistencia militar a Ucrania, al asegurar que la principal amenaza que el Gobierno de EU enfrenta son los riesgos en la frontera con México, incluyendo cruces irregulares de migrantes y el narcotráfico.

Con información de AP.