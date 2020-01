Cohetes de Irán hieren a 5 generales de Estados Unidos en Irak

Notimex

Bagdad.- Al menos siete cohetes de Irán impactaron este domingo la base militar iraquí de Balad, 80 kilómetros al norte de Bagdad, Irak, donde se encuentran soldados estadounidenses, informaron medios internacionales.

La base aérea fue atacada con cohetes tipo Katyusha, con los que al menos cinco generales fueron heridos, informó CNN por su parte. Aunque en el lugar quedan algunos militares de la armada estadounidense la mayoría dejaron el sitio desde hace algunos días, reveló a su vez Al Arabiya.

Security Cell Media, la oficina de noticias militares confirmó que los integrantes de su ejército fueron las víctimas de este ataque, pero hasta el momento no se han reportado bajas entre sus filas.

Aseguraron que los explosivos cayeron en una pista de despegue y aterrizaje, no en un área de mucho tránsito por lo que no se registraron daños mayores entre los ocupantes de las instalaciones.

La tarde de ayer cientos de iraníes protestaron en contra del gobierno, que había admitido la culpa de su administración en el derribo del avión Ukrainian Airlines, en el que 176 personas perecieron.

“IRGC, Basij you are ISIS to us,” protesters chant in Iran.https://t.co/rcCqTkc3Cv pic.twitter.com/GxSZ92Gfz3