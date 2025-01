Colombia bloquea los vuelos de EEUU que deportan colombianos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este domingo que su gobierno está bloqueando vuelos militares provenientes de Estados Unidos que transportan migrantes colombianos deportados.

Petro argumentó que “los migrantes colombianos no pueden ser tratados como criminales”, marcando una postura firme contra las políticas migratorias de Washington.

Aunque Colombia generalmente ha aceptado vuelos de deportación, no está claro si la medida de Petro es una política temporal o si se aplicará exclusivamente a vuelos militares. Estados Unidos, bajo la administración Trump, enfrenta desafíos similares a los de gobiernos anteriores: conseguir que países acepten de regreso a sus ciudadanos deportados.

Los ciudadanos norteamericanos que lo deseen pueden estar en Colombia, yo creo en la libertad humana. Pero están irregulares más de 15.666 y por las leyes colombianas deben regularizar su estadía. No me verán jamás quemando una bandera gringa o haciendo una "ratzia" para… https://t.co/HzwkhzR3sr

El jueves pasado, Estados Unidos deportó migrantes a Guatemala en vuelos militares y presionó a México para que repatríe a sus ciudadanos. Sin embargo, la semana pasada México también negó la entrada de un vuelo militar estadounidense que transportaba migrantes.

Los funcionarios estadounidenses, por su parte, defienden un enfoque más enérgico, buscando utilizar la presión diplomática para garantizar el cumplimiento de las deportaciones por parte de los países de origen de los migrantes.

La postura de Petro subraya la creciente resistencia de algunos países latinoamericanos frente a las políticas de deportación de Estados Unidos, exigiendo un trato más digno y humano para sus ciudadanos migrantes.

Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece.



Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos.



No puedo hacer que los migrantes queden en un país que no los quiere; pero si ese país… https://t.co/U1MmWrNio1