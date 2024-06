Colombia busca dar atención médica a niños heridos en Palestina

El gobierno de Colombia anunció el traslado de niños palestinos heridos en el conflicto entre Israel y Hamás para recibir atención médica en un hospital militar del país sudamericano colombiano.

La viceministra de Asuntos Multilaterales, Elizabeth Taylor Jay, confirmó la noticia durante una conferencia de prensa en Suecia:

"Hemos tomado la decisión de apoyar de manera humanitaria a unos niños palestinos que viajarían con sus familias a Colombia para su rehabilitación".

Sin embargo, la funcionaria no especificó el número de niños que serán atendidos ni los detalles logísticos del traslado y duración de su estancia en el país. Tampoco se aclaró si se les otorgará la nacionalidad colombiana de manera excepcional.

La Cancillería y la Presidencia de Colombia no ofrecieron más detalles al respecto cuando fueron consultadas por The Associated Press.

Taylor Jay resaltó que los menores serían atendidos en el Hospital Militar de Colombia, ubicado en Bogotá, debido a la experiencia que tiene el personal médico en tratar a heridos de conflictos, basándose en su labor durante el conflicto interno colombiano.

El conflicto entre Israel y Hamás estalló el 7 de octubre con un asalto sin precedentes por parte de Hamás en el sur de Israel, que resultó en la muerte de aproximadamente 1,200 personas, principalmente civiles, y el secuestro de unas 250 más, llevadas a la Franja de Gaza.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha criticado fuertemente las acciones militares de Israel en Gaza, calificándolas de "genocidio". Esta postura ha llevado a una ruptura de las relaciones diplomáticas entre Israel y Colombia en mayo, con Israel acusando a Colombia de apoyar a Hamás.

Desde el inicio del conflicto, Colombia ha repatriado a 310 de sus ciudadanos en tres vuelos humanitarios. Además, uno de los aviones de la Fuerza Aérea Colombiana llevó ayuda humanitaria a Egipto para ser entregada a la población palestina.

En un acto adicional de solidaridad, Petro concedió la nacionalidad colombiana a una mujer palestina, casada con un colombiano, que estuvo atrapada en Gaza junto a sus dos hijos colombianos. La familia llegó a Colombia en noviembre pasado para radicarse en el país sudamericano.