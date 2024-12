¿Cómo enseñar a los niños a valorar los regalos de Navidad?

La época navideña es un tiempo especial para compartir y enseñar a nuestros hijos el verdadero significado de los regalos. Sin embargo, en un mundo donde las compras compulsivas y los juguetes de moda dominan, es esencial reflexionar sobre el valor real de un obsequio.

De acuerdo con la Dra. Beatriz Adriana Corona Figueroa y el académico José Carlos Noya Suárez, de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), los regalos deben ir más allá de su valor material.

Los obsequios representan afecto, interés y gratitud, y su verdadera importancia radica en su capacidad para generar bienestar en el receptor. No se trata solo de ofrecer lo más caro o lo más novedoso, sino de elegir algo que fomente la reflexión, el aprendizaje y el compartir.

Los padres a menudo se ven presionados por la publicidad y la competencia social para comprar lo último en juguetes, pero la reflexión es clave. Los regalos no deben convertirse en un simple acto de consumo, sino en una oportunidad para enseñar a los niños a valorar lo que tienen y a entender que no todo en la vida tiene un valor económico.

Regalar con propósito y enseñar el valor de la gratitud.

Si el niño no aprende a valorar lo que recibe, los regalos perderán su esencia y se convertirán en objetos desechables que no perdurarán más allá de los primeros días tras las festividades.

En lugar de optar por obsequios que solo satisfacen una necesidad inmediata o un capricho, los padres deben reflexionar sobre lo que realmente aportará al desarrollo emocional y social de los niños.

Regalar con propósito, considerando el esfuerzo y la generosidad, puede contribuir a que los pequeños comprendan el verdadero valor de lo que reciben.

El proceso de regalar no termina al entregar el obsequio. Es igualmente importante enseñar a los niños a disfrutar y valorar los regalos, a compartir y a aprender de ellos, incluso si no siempre reciben lo que esperan. Este enfoque permite que los niños no solo valoren los objetos materiales, sino que también desarrollen habilidades de empatía y gratitud.

