‘Era como tener en prisión la libertad’, AMLO aboga por Julian Assange

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que tener en la cárcel a Julian Assange, fundador de Wikileaks, era como tener en prisión la libertad.

Durante la mañanera, López Obrador reiteró que con la liberación de Assange está muy contenta la Estatua de la Libertad.

El mandatario mexicano reveló cartas que envió al presidente Joe Biden para que revisara el caso de Assange, y al ex Mandatario Donald Trump, a quien le pidió indultar al fundador de Wikileaks.

La carta a Trump se la envió el 23 de diciembre del 2020, antes de que éste dejara la Presidencia.

Celebro la salida de Julian Assange de la cárcel. Cuando menos en este caso, la Estatua de la Libertad no quedó como un símbolo vacío; está viva y contenta como millones en el mundo. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 25, 2024

López Obrador recordó que los presidentes de Estados Unidos tienen la facultad de liberar a personas antes de dejar su cargo. En la misiva, López Obrador pedía a Trump indultar a Assange para que fuera liberado y ofreció que México lo recibiría como asilado.

En el caso de la carta a Biden, el Mandatario mexicano informó que se la entregó en enero del 2023, en el marco de la Cumbre de América del Norte.

En el escrito, López Obrador mencionó nuevas disposiciones de la justicia estadounidense en las que "los periodistas tenían derecho a publicar material clasificado por causas de interés público" .

Julian Assange arrives in Bangkok pic.twitter.com/2O0REmvbm4 — RT (@RT_com) June 25, 2024

"De manera respetuosa, le pido que en uso de sus facultades y autoridad moral pueda solicitarle al Fiscal General de Estados Unidos se revise la legalidad de las acusaciones, así como la petición de extradición que la sustenta" , escribió AMLO a Biden. "Me atrevo a hacer esta solicitud, pues considero que, además de ser una injusticia, este caso afecta la imagen de Estados Unidos en el mundo" . "Lo he expresado en otras ocasiones, la Estatua de la Libertad no debe quedar como un símbolo vacío, además, usted, Presidente Biden es un hombre con convicciones" . "Nunca siendo esclavos podemos ser justos".

De acuerdo con López Obrador, Biden leyó la carta y le dijo "déjeme ver". "Yo le dije que tenía interés en informarlo, en hacerlo público, y él me dijo, ¿por qué no nos esperamos? Y no dije nada".

"Pero sí, a los familiares de Assange les entregué los documentos" .

Con información de Reforma.