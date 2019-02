"Quiero tecnología 5G, e incluso 6G, en los EU lo antes posible": Trump

Agencias

Estados Unidos.- Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamado a las empresas estadounidenses a intensificar el desarrollo de la tecnología 5G y 6G en el país para no perder terreno frente a otros países que han progresado significativamente en la carrera hacia este objetivo, en referencia a la compañía china Huawei.

"Quiero la tecnología 5G, e incluso 6G en Estados Unidos lo antes posible. Es mucho más potente, más rápido y más inteligente que el estándar actual. Las compañías estadounidenses deben intensificar sus esfuerzos o quedarse atrás", escribió el inquilino de la Casa Blanca en su cuenta de Twitter.

I want 5G, and even 6G, technology in the United States as soon as possible. It is far more powerful, faster, and smarter than the current standard. American companies must step up their efforts, or get left behind. There is no reason that we should be lagging behind on.........

El mandatario también afirmó que no estaba dispuesto a bloquear a las empresas extranjeras del mercado estadounidense para lograr su objetivo.

"No hay razón para que nos quedemos atrás en algo que es tan obviamente el futuro. ¡Quiero que los Estados Unidos ganen a través de la competencia, no bloqueando tecnologías actualmente más avanzadas. Siempre debemos ser líderes en todo lo que hacemos, especialmente cuando se trata del apasionante mundo de la tecnología!", agregó Trump.

....something that is so obviously the future. I want the United States to win through competition, not by blocking out currently more advanced technologies. We must always be the leader in everything we do, especially when it comes to the very exciting world of technology!