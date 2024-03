La titular de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen señala que la decisión de China de optar por energías verdes se puede considerar como competencia desleal, al ‘perjudicar a las empresas y trabajadores estadounidenses’.

Yellen también recalcó que el aumento de producción de energía solar, vehículos eléctricos y baterías de litio distorsiona los precios mundiales y representa una amenaza a las ‘empresas y colaboradores de todo el mundo’.

Durante una comparecencia que se llevó a cabo ayer en una la fábrica de células solares Suniva ubicada en Georgia, la secretaria del Tesoro estadounidense declaró que para su segundo viaje a China, le expresará a Beijing los riesgos de aumentar la producción de la llamada ‘energía verde’ para ‘la productividad y el crecimiento de la economía china’.

TUNE IN as I deliver remarks in Georgia on how @POTUS’s Inflation Reduction Act is onshoring clean energy manufacturing, creating good paying jobs, and lowering household energy costs – central tenets of his Investing in America agenda. https://t.co/JTjuG0pxH3