‘Con la mano en el corazón’ Zelensky se reúne con el Papa en el Vaticano

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se ha reunido esta tarde durante 40 minutos con el Papa en el Vaticano y, con la mano en el corazón, le ha dicho: "Es un gran honor". El Papa le ha contestado por su parte: "Gracias por la visita".

Así se ha podido ver en el vídeo del encuentro grabado por las cámaras del Vaticano, que se han apagado una vez el Papa y Zelenski se han sentado frente a frente en la sala privada contigua al aula Pablo VI, llamada "Auletta". La reunión no ha tenido lugar en la biblioteca del Palacio Apóstolico como suele ser habitual en las visitas de los jefes de Estado o de Gobierno.

El mandatario ucraniano se reúne con el Pontífice ras los encuentros que ha mantenido esta mañana con el presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

El Papa ha obsequiado a Zelensky con un relieve en bronce que representa una rama de olivo, símbolo de la paz, así como con varios documentos de su pontificado. Entre ellos, el Mensaje para la Jornada de la Paz de este año, el documento sobre la fraternidad humana, el libro sobre la 'Statio Orbis' del 27 de marzo de 2020 y el volumen 'Una encíclica sobre la paz en Ucrania'.

Por su parte, Zelensky ha entregado al Papa una obra de arte hecha con una placa antibalas y un cuadro titulado 'Pérdida' que simboliza el asesinato de niños durante el conflicto bélico que comenzó el 24 de febrero del 2022.

Zelensky ha llegado a las 16.10 en un coche blindado al Vaticano para reunirse con el Pontífice en el marco de su viaje relámpago a Roma. Todas las calles adyacentes a la plaza de San Pedro han sido previamente cortadas al tráfico como parte del dispositivo de seguridad desplegado en la ciudad de Roma con más de 1000 agentes patrullando las calles.

Se trata de la primera visita del líder ucraniano al Vaticano desde el inicio de la guerra, el 24 de febrero de 2022, pero la segunda reunión entre el líder ucraniano y el pontífice después de la de febrero del 2020, dos años antes de la invasión.

El cara a cara entre Francisco y Zelensky se produce dos semanas después de la reunión del Papa con el embajador de la Federación Rusa ante la Santa Sede, Aleksandr Avdeev, que este mes dejará su encargo como representante del Gobierno de Vladimir Putin; y tan solo un par de semanas después de que el Pontífice recibiera en el Palacio Apóstolico del Vaticano al primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal.

I met with Pope Francis @Pontifex.

I'm grateful for his personal attention to the tragedy of millions of Ukrainians. I spoke about tens of thousands of deported 🇺🇦 children. We must make every effort to return them home.

In addition, I asked to condemn 🇷🇺 crimes in Ukraine.…