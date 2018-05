Países europeos tienen condiciones para conservar acuerdo nuclear

Agencia

IRÁN.- El líder supremo de Irán, Alí Jameneí, estableció este miércoles una serie de condiciones que los países europeos firmantes del Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés) deberán cumplir si desean preservar ese acuerdo nuclear tras la salida de EE.UU.

La lista de requerimientos fue publicada en el sitio web del ayatolá luego de que este miércoles mantuviera un encuentro con las autoridades gubernamentales de la República Islámica. En la reunión, Jameneí subrayó que la economía de Irán no puede ser resuelta por Reino Unido, Francia y Alemania, países occidentales permanecientes en el histórico tratado de 2015.

"Estos tres países actuaron en contra de su palabra hace unos trece o catorce años en las negociaciones nucleares [...] Durante los últimos dos años, EE.UU. violó el JCPOA varias veces, y Europa permaneció en silencio", aseveró el líder iraní.

"No tenemos conflictos con respecto a estos tres países; pero no confiamos en ellos, con base en la experiencia previa", aclaró Jameneí. "Ahora deberán probar que no repetirán la misma falsedad y prevaricación", acotó, comunicándoles una lista de siete condiciones:

Compensar a Irán por haber permanecido en silencio ante la violación del JCPOA por parte de EE.UU. Emitir una resolución contra la violación de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU por parte de EE.UU. Prometer no plantear problemáticas respecto a los misiles y los asuntos regionales de la República Islámica Confrontar cualquier forma de falsificación de la imagen iraní Oponerse de forma explícita a las medidas restrictivas de Washington contra Teherán Garantizar que el petróleo iraní será completamente vendido en la cantidad que Teherán desee a pesar de cualquier bloqueo de EE.UU. Garantizar que sus bancos facilitarán las transacciones comerciales con la República Islámica

De acuerdo con las declaraciones de Jameneí, Irán tiene derecho a reanudar sus actividades nucleares en caso de que esos países europeos no acaten lo exigido. "Nuestro enemigo ha colocado la sala de guerra en el Departamento del Tesoro, en lugar del de Defensa. Del mismo modo, debemos hacer frente a este enemigo desde el centro económico del Gobierno", acotó.

Con información del portal de noticias RT.