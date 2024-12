Conoce al gabinete de François Bayrou, nuevo primer ministro francés

El nuevo primer ministro de Francia, François Bayrou, ha dado a conocer a los miembros de su gabinete, que combina figuras emblemáticas del macronismo con un guiño estratégico a los socialistas.

Entre las sorpresas destaca la designación de Manuel Valls (primer ministro francés entre 2014 y 2016) como responsable de la cartera de Ultramar.

Valls, conocido por su trayectoria política versátil, fue primer ministro bajo el mandato de François Hollande y ahora es miembro de Renacimiento, el partido liderado por Emmanuel Macron. Su historial incluye una incursión internacional como candidato en la lista de Ciudadanos al Ayuntamiento de Barcelona en 2019.

France’s new premier Francois Bayrou vowed to sharply narrow the nation’s deficit to close to 5% of GDP, threatening a repeat of the stand-off which toppled the last government: Here’s your Evening Briefing https://t.co/Ty8PKfQOOy