Continúa desafiando: Vladimir Putin visita Mariúpol

El presidente de Rusia, Vladimir Putin visitó la ciudad portuaria de Mariúpol, su primer viaje al territorio ucraniano que Moscú se anexionó en septiembre de manera ilegal, y en una muestra de desafío después de que la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto en su contra por crímenes de guerra.

Putin llegó a Mariúpol el sábado por la noche después de visitar Crimea, para conmemorar nueve años de que Rusia se anexionó dicha península ucraniana en el Mar Negro, dijo el domingo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Se vio a Putin charlando con los residentes de Mariúpol y visitando una escuela de arte y un centro infantil en Sebastopol, Crimea.

Mariúpol se convirtió en un símbolo mundial de la resistencia después de que las fuerzas ucranianas, superadas en armas y en personal, resistieran en una planta siderúrgica allí durante casi tres meses antes de que Moscú finalmente la capturara en mayo. Gran parte de la ciudad quedó reducida a escombros por los bombardeos rusos.

El mandatario ruso no ha comentado sobre la orden de arresto, que profundizó su aislamiento internacional a pesar de la improbabilidad de que enfrente un juicio en el corto plazo. El Kremlin, que no reconoce la autoridad de la CPI, ha rechazado su medida como “legalmente nula y sin efecto”. Realizó el viaje antes de la visita prevista a Moscú esta semana del presidente de China, Xi Jinping. El viaje daría un gran impulso diplomático a Putin en su confrontación con Occidente.

Putin llegó a Mariúpol en helicóptero y después manejó él mismo para recorrer “lugares monumentales” de la ciudad, la sala de conciertos y la costa, según reportes rusos, que no especificaron cuándo se había producido el viaje.

