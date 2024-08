Contribución de mujeres hispanas al PIB de EU crece a 1,3 billones

Las mujeres de origen hispano aportaron 1,3 billones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos en 2021, un incremento notable respecto a los 661.000 millones de dólares registrados en 2010.

Este crecimiento casi triplica el aumento observado en los grupos no hispanos durante el mismo período, según un reciente informe financiado por Bank of America y elaborado por la Universidad Luterana de California y la Universidad de California, campus Los Ángeles (UCLA).

El informe, titulado “Dando Vida a la Economía”, destaca que las latinas están desempeñando un papel crucial en la economía estadounidense.

Incredible stat—



Hispanics have accounted for 91% of all US population growth since 2020 pic.twitter.com/7PnA78ZPMY