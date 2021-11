COP26: Manifestación masiva para exigir acciones por el cambio climático

Este viernes se registró una marcha masiva en las calles de Glasgow, Escocia donde se lleva a cabo la reunión COP26. Esta marcha tuvo como objetivo principal exigir acciones prontas para enfrentar la crisis climática.

De acuerdo con BBC, esta manifestación ha sido una de las más grandes que se ha visto en años, ya que se prevé que acudieron más de 100 mil personas que “exigieron justicia para la tierra”.

La manifestación fue nombrada “Día Mundial de Acción por la Justicia Climática”, como se mencionó se llevó a cabo en la ciudad sede de la cumbre COP26 pero las manifestaciones también fueron realizadas en capitales de todo el mundo, como: Kenia, Turquía, Francia, Brasil, Australia y en 95 más países.

Cabe mencionar que la activista Greta Thunberg, mandó un mensaje claro a los líderes que representan la COP26, declarando que “los supuestos líderes, no están liderando”.

Today hundreds of thousands all over the world marched for the climate, sending a clear signal to people in power at #COP26 to protect people and planet. Our so-called “leaders” aren’t leading - THIS is what leadership looks like! #UprootTheSystem 📸: Glasgow, Oliver Kornblihtt pic.twitter.com/v9zbicTGcb

Por su parte Vanessa Nakate, dijo a BBC “Los líderes rara vez tienen el valor de liderar. Se necesitan ciudadanos, personas como usted y como yo, para levantarnos y exigir acciones. Y cuando lo hagamos en cantidades suficientes, nuestros líderes se moverán”

“Leaders rarely have the courage to lead. It takes citizens, people like you and me, to rise up and demand action. And when we do that in great enough numbers, our leaders will move” said Ugandan activist Vanessa Nakate#COP26 #climateemergency #ecocide



