Corea del Norte acusa a Seúl y Washington de ‘planear una invasión’

Fuerzas de Estados Unidos y Corea del Sur dieron inicio este lunes a unos ejercicios militares conjuntos de gran escala, con el objetivo de fortalecer sus capacidades defensivas ante las crecientes amenazas de Corea del Norte, que, como era previsible, denunció que los ejercicios sirven para “planear una invasión”.

Estos ejercicios anuales, conocidos como Ulchi Freedom Shield, se llevan a cabo en un contexto de alta tensión en la península coreana, marcado por un ciclo de provocaciones mutuas: mientras Corea del Norte intensifica sus pruebas de misiles, las maniobras militares entre Estados Unidos y Corea del Sur también han incrementado en frecuencia y complejidad.

