Corea del Norte afirma haber hallado un dron surcoreano en Pyongyang

Corea del Norte anunció el sábado el descubrimiento de un dron surcoreano en su capital, Pyongyang, alegando que la presencia de la aeronave confirmaba que el ejército de Corea del Sur había realizado vuelos no autorizados sobre la ciudad.

La Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) divulgó imágenes de un dron dañado, describiéndolo como una aeronave con alas en forma de V, similar a los drones presentados en un desfile militar surcoreano reciente.

North Korea claims to have found crashed South Korean military drone in Pyongyang, warns any further airspace violations will be considered declaration of war and threatens immediate retaliation.



Last photo my own taken during last year's military parade in Seoul. https://t.co/zvbVzejwnL pic.twitter.com/d82TJPiEzl