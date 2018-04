Coreas podrían acabar con la guerra este mes, tras 67 años

Agencia

COREA DEL SUR.- Los gobiernos de Corea del Sur y Corea del Norte se preparan para firmar el fin de la guerra que comenzó en 1950, y concluyó tres años después con un armisticio que dejó latentes las tensiones, y una frontera aún militarizada, de acuerdo a reportes publicados este martes en la prensa surcoreana.

La histórica medida, que podría anunciarse la semana próxima durante un esperado encuentro entre el líder norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, pondría fin a un conflicto que permanece técnicamente abierto desde hace casi 68 años, informa el portal Infobae.

Ahora los abogados y técnicos de ambos países se encontrarían en medio de negociaciones para firmar el instrumento de paz definitivo y terminar la confrontación, según reportó el periódico surcoreano Munhwa Ilbo citando a un alto funcionario de Seúl.

Los representantes también discutirán el desmantelamiento de la Zona Desmilitarizada, un área fortificada y resguardada a lo largo de la frontera entre ambos países que fue establecida por el armisticio, el único documento que en 1953 puso fin a los combates pero no a la guerra.

El ministro de Cultura de Corea del Sur, Do Jong-whan, fue el primer miembro del gabinete de Moon en reaccionar a los reportes y señaló que "un tratado de paz debería firmarse en el encuentro entre las dos Coreas para que podamos construir la paz y asegurar una coexistencia pacífica".

Aunque matizó que "no está claro si esto ocurrirá en este encuentro [entre Kim Jong-un y Moon Jae-in]. Si no lo logran, deberán encontrarse de nuevo para firmar el tratado", según reportó el Financial Times.

Adempas, la reunión entre ambos líderes de la semana próxima, será la antesala para el encuentro que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantenga a fines de mayo con Kim Jong-un, en el que la agenda estará marcada por la posibilidad de reducción del programa nuclear norcoreano.

¿Cómo comenzó la guerra?

La Guerra de Corea comenzó en 1950, cuando Corea del Norte, asistida por la Unión Soviética, invadió el sur y avanzó rápidamente para unificar la península bajo su control, llegando a conquistar Seúl.

Pero los surcoreanos, apoyados por Estados Unidos y luego una coalición de las Naciones Unidas, reaccionaron, repelieron el ataque y luego invadieron el norte, con avances igual de rápidos.

China intercedió en favor de Pyongyang antes de la derrota total, y para 1953 ambos países se encontraban en el lugar donde habían comenzado, a cada lado de la frontera establecida al rededor del Paralelo 38°, y acordaron un armisticio que pusiera fin a los combates, aunque no pudieron firmar la paz.

Desde entonces las dos Coreas y sus aliados han vivido en un estado de tensión constante, con diferentes altibajos, simbolizada por la Zona Desmilitarizada, en la que soldados de ambos bandos se observan con desconfianza día y noche.