Corea del Sur alerta posible envío de tropas norcoreanas a Rusia

El Ejército surcoreano señaló este viernes que Corea del Norte podría estar preparando el envío de más tropas a Rusia, tras las graves bajas sufridas por sus soldados en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Según el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, Pyongyang también avanza en los preparativos para probar un misil balístico intercontinental capaz de alcanzar territorio estadounidense.

Mientras tanto, el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos podría abrir una nueva ventana de diálogo entre Washington y Pyongyang.

North Korea prepares to send more troops to Russia after suffering casualties, South Korea says https://t.co/phcSlq9hBs pic.twitter.com/U8OzCgt8bx