Corea del Sur: Corte absuelve a CEO de Samsung de delitos financieros

La Corte del Distrito Central de Seúl absolvió este lunes 05 de febrero al presidente de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, quien enfrentaba acusaciones de manipulación de precios de acciones y fraude contable relacionadas con la controvertida fusión de dos filiales de Samsung en 2015.

Este fallo marca un posible alivio para los problemas legales que rodean al heredero de la empresa surcoreana, ya que hace menos de dos años, Lee Jae-yong fue indultado de otra condena por sobornar a una expresidenta en un escándalo de corrupción que tuvo repercusiones en el gobierno anterior de Corea del Sur.

La Corte surcoreana determinó que la fiscalía no pudo demostrar que la fusión entre Samsung C&T y Cheil Industries se llevó a cabo ilegalmente, con la intención de aumentar el control de Lee sobre Samsung Electronics.

A South Korean court acquitted Samsung Electronics Chairman Lee Jae-yong of financial crimes in relation to a contentious merger between two Samsung affiliates in 2015 that tightened his grip over South Korea’s biggest company.https://t.co/PwJJ7XLRCs