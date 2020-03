Bill Gates lanza SOS a gobiernos por coronavirus

Ciudad de México .- El empresario estadounidense Bill Gates instó a los gobiernos del mundo a dar pasos importantes para frenar la propagación del nuevo coronavirus, que ya supero los 100 mil contagios en el planeta.

En un artículo en la revista The New England Journal of Medicine, Gates publicó serie de recomendaciones y llamó a acelerar la toma de estas medidas para contener un escenario peligroso a nivel mundial por el Covid-19.

"Gobiernos nacionales, estatales y locales pueden tomar medidas en las siguientes semanas para desacelerar la propagación del virus", aseveró el empresario en el artículo publicado este martes y titulado "Responder al Covid-19. ¿Una Pandemia de una vez por siglo?".

"En cualquier crisis, los líderes tienen dos responsabilidades igualmente importantes: resolver el problema inmediatamente y prevenir que vuelva a suceder"

El empresario alertó en el texto de los peligros que puede conllevar el no dar una respuesta generalizada y mundial al brote de la enfermedad, destacando las probables consecuencias de desatender a África y Medio Oriente.

"Al ayudar a países de África y del sur de Asia a prepararse, podemos salvar vidas y frenar el virus", explica.

Gates enlistó una serie de pasos a tomar para atender la crisis, entre los que destacan acelerar el desarrollo de vacunas y tratamientos, invertir en la creación de hospitales, así como el desarrollo de los sistemas de salud y propiciar el diálogo diplomático.

"Miles de millones de dólares para esfuerzos antiepidémicos es mucho dinero. Pero eso es lo que se requiere invertir para resolver el problema", destaca el artículo.

A la vez, Gates pidió a la industria farmacéutica cooperar y ser sensata, pues la crisis del Covid-19 afecta no sólo a las economías nacionales sino también a las privadas.

"Los gobiernos y la industria tendrán que llegar a un acuerdo: durante una pandemia, las vacunas no pueden venderse al precio más alto. Deben estar disponibles para todos".

"Estas son acciones que los líderes deberían estar tomando ahora. No hay tiempo que perder".