Coronavirus: China sospecha que Estados Unidos llevó el Covid-19 a Wuhan

CHINA.- El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, señaló que el Ejército de Estados Unidos podría haber llevado el coronavirus a la ciudad de Wuhan, donde surgió el brote que ha causado la muerte de 4.965 personas e infectado a más de 132,000 en el mundo.

“¿Cuándo comenzó el paciente cero en los Estados Unidos? ¿Cuántas personas están infectadas? ¿Cómo se llaman los hospitales? Podría ser el ejército de los Estados Unidos quien llevó la epidemia a Wuhan”, escribió Zhao en su cuenta de Twitter, de acuerdo con South China Morning Post.

“¡Sé transparente! ¡Haz públicos tus datos! ¡Nos debe una explicación!, agregó el vocero de la cancillería china en la plataforma, que es inaccesible para la mayoría de los habitantes del país asiático.

Junto con su mensaje Zhao Lijian publicó un vídeo de un discurso de Robert Redfield, jefe del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, donde Redfield señala que se encontró coronavirus post mortem en varios estadounidenses que fueron diagnosticados con gripe, destacó la agencia Sputnik.

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3