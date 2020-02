Por coronavirus, más de 10, 000 personas están aisladas en lujosas cárceles flotantes

Yokohama.- Autoridades japonesas impidieron desembarcar a los tres mil pasajeros de un crucero de la línea Holland America, ante la sospecha que una persona en el barco está contagiada de coronavirus. Este es el tercer buque que han sido obligados a guardar cuarentena.

Aislado en el Diamond Princess en el puerto de Yokohama, David Abel comenta que quiso festejar sus bodas de oro con un crucero de lujo en el que podía degustar manjares y disfrutar de los paisajes de Asia oriental, pero terminó encerrado en su camarote por dos semanas más, comiendo un emparedado “de lechuga con algo de pollo” y viendo cómo se llevaban a 20 personas infectadas por un nuevo virus al hospital.

Cientos de pasajeros como Abel, a bordo de tres diferentes cruceros, quedaron atrapados por el drama y el miedo causado por un nuevo tipo de coronavirus del que poco se sabe aparte de que se contagia con facilidad. Este jueves aún se realizaban exámenes a pasajeros y tripulantes que exhibían síntomas o tuvieron contacto con personas infectadas.

“No será un crucero de lujo; será una cárcel flotante”, dijo Abel en Facebook desde el buque en el puerto de Yokohama, en las afueras de Tokio.

Mientras funcionarios japoneses llevaban provisiones a bordo para que la cuarentena fuese un poco más soportable, los pasajeros recurrieron a las redes sociales para destacar la amabilidad de la tripulación y quejarse de la falta de medicamentos, la calidad de la comida y la imposibilidad de ejercitarse o siquiera salir del camarote.

Sus fotos y videos mostraban que el buque de 3711 pasajeros y tripulantes se ha convertido en una nave fantasma con zonas de recepción, albercas y salones abandonados. En el buque en Hong Kong escasean los pañales y la leche para bebé, según trascendió.

