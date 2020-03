16 millones de italianos permanecen en cuarentena por Coronavirus

Roma.- Italia siguió los pasos de China el domingo, aprestándose a aislar a 16 millones de personas (más de una cuarta parte de su población) durante casi un mes para frenar el implacable avance del coronavirus en Europa.

Bodas y museos, cines y centros comerciales, todos se vieron afectados por las nuevas restricciones, las cuales abarcan una franja del norte de Italia pero están interrumpiendo la vida diaria en todo el país. La confusión reinaba luego de que se anunció la cuarentena, con residentes y turistas de Venecia a Milán tratando de averiguar cómo y cuándo se implementarían las medidas. Los viajeros se apiñaban en los trenes, con la cara cubierta por bufandas y compartiendo gel desinfectante.

Luego de que una ronda masiva de pruebas encontró más de 7,300 infecciones, Italia tiene ahora más casos de la enfermedad COVID-19 que cualquier otro país, con excepción de China, donde las infecciones están disminuyendo. La cifra de muertos en el país europeo aumentó a 366.

El primer ministro italiano Giuseppe Conte promulgó el decreto de la cuarentena a primeras horas del domingo para la próspera región del norte del país. Las áreas que estarán aisladas incluyen a Milán, centro financiero y ciudad principal de Lombardía, así como Venecia, la urbe más importante de la vecina región del Véneto. Las medias extraordinarias estarán en vigor hasta el 3 de abril.

Los turistas en la región, incluidos los extranjeros, tienen libertad para dirigirse a sus hogares, informó el ministerio de transporte italiano, e hizo notar que los aeropuertos y estaciones de trenes seguían operando.

El papa Francisco, que ha estado enfermo, otorgó su bendición dominical a través de video en lugar de hacerlo en persona, incluso cuando no se vio afectado directamente por el aislamiento. Dijo sentirse dentro de “una jaula”.

Es un sentimiento ya conocido en China, donde el gobierno aisló a unos 60 millones de personas en la provincia de Hubei, en el centro del país, a fines de enero. Seis semanas después siguen varados ahí.

La Organización Mundial de la Salud ha dicho que la acción de China ayudó al resto del mundo a prepararse para la llegada del virus, y su director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tuiteó su respaldo para los italianos y sus “medidas audaces y valientes dirigidas a reducir la velocidad del coronavirus”.

The government & the people of 🇮🇹 are taking bold, courageous steps aimed at slowing the spread of the #coronavirus & protecting their country & 🌍. They are making genuine sacrifices. @WHO stands in solidarity with 🇮🇹 & is here to continue supporting you.https://t.co/Y2rkgUihtA