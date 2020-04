Coronavirus: este país propone una “cuarentena inteligente” para afrontar pandemia

HOLANDA.- El confinamiento es una medida de prevención adoptada por los más de 170 países que se han visto afectados ante la pandemia por coronavirus. Se presume que a menor exposición de personas, el virus se propaga menos y con ello los servicios sanitarios pueden atacar los casos reconocidos con mayor eficiencia, evitando así la saturación de los mismos. Sin embargo, un país europeo se ha atrevido a tomar lineamientos diferentes y ha propuesto un plan llamado: “cuarentena inteligente”.

De acuerdo con Infobae, se trata de Holanda, cuyo primer ministro Mark Rutte anunció en días pasados que “la realidad es que en un futuro próximo, gran parte de la población holandesa se infectará con el virus (...) Podemos frenar la propagación y al mismo tiempo construir inmunidad grupal de forma controlada”.

Te puede interesar: Señalan los cubrebocas como posibles focos de infección por coronavirus

La idea de Rutte es la “inmunidad de rebaño”, previamente esbozada por su par británico, Boris Johnson. La hipótesis es que un confinamiento total de la población va a tener consecuencias devastadoras para la economía, con el agravante de que, cuando se levanten las medidas, se correría el riesgo de un rebrote, ya que pocos serían inmunes al virus.

El primer ministro de Holanda aseveró que se resguarda a los grupos de riesgo, y se permite que los jóvenes se contagien, con el tiempo, se podría desarrollar inmunidad colectiva.

Idea que de primera instancia no suena tan descabellada, pero al sopesarla con la realidad, actualmente se constata que el coronavirus es tan contagioso y virulento que, en poco tiempo, puede enviar al hospital a miles e incluso matar personas jóvenes, aunque el promedio de edad de los muertos ronde los 80 años. Además, los epidemiólogos llegaron a la conclusión de que habría muchos menos decesos si se apelara a medidas más estrictas.

Propuesta del gobierno holandés para enfrentar pandemia por Covid- 19

El gobierno de Rutte dio un paso más el 23 de marzo, en lo que definió como una “cuarentena inteligente”, para diferenciarla de la muy severa que se ejecuta en otros lugares. Decretó el cierre de peluquerías y de otros negocios en los que es imposible mantener la distancia —aunque autorizó que sigan abiertos aquellos en los que sea posible— y extendió las medidas del 6 al 28 de abril.

“El gobierno eligió lo que llamó una ‘cuarentena inteligente’. Este es un enfoque más gradual, que está basado en la evidencia y depende mucho de la confianza en que la gente seguirá las recomendaciones voluntariamente”, explicó Daniel H. de Vries, profesor de antropología de la salud en el Instituto de Ámsterdam para la Salud Mundial y el Desarrollo, consultado por Infobae.

“En esencia, se confía en que la población tenga autodisciplina y siga los consejos de las autoridades. No les estamos ordenando que se queden en sus casas, dijo Rutte, pero eso significa que todo el mundo tiene que seguir las indicaciones, y vemos que la gente lo entiende. Lo que no funciona en un país como Holanda es decir‘tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello”.

Las diferencias con las cuarentenas italiana o española siguen siendo notables. Los holandeses que no pueden trabajar desde sus casas están autorizados a concurrir a sus empleos. Se pueden ir a tomar aire y a hacer ejercicio, aunque no en grupo. Incluso es posible ir a otra casa para un encuentro social, siempre que no haya más de tres personas y sea factible mantener la distancia recomendada.