Pompeo: virus del Covid-19 vino de un laboratorio chino

Agencia Reforma

Washington.- El Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, declaró este domingo que "hay una enorme cantidad de pruebas" de que el Covid-19 se originó en un laboratorio de Wuhan, China.

"China hizo todo lo posible para asegurarse de que el mundo no se enterara a tiempo. Fue un clásico esfuerzo de desinformación comunista", expresó Pompeo.

US Secretary of State Mike Pompeo told @ThisWeekABC that there was "enormous evidence" that the coronavirus pandemic originated in a laboratory in Wuhan, China. pic.twitter.com/u3Bk91sUVR