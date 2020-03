Europa es el nuevo epicentro del Coronavirus: OMS

Ginebra.- El presidente de la en Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró hoy que Europa se ha convertido el epicentro de la pandemia de coronavirus.

Con el balance de 5 mil muertes por la enfermedad, Europa reporta más casos de nuevos contagios que el resto del mundo en conjunto, informó en conferencia de prensa el titular del organsimo mundial de salud.

Adhanom explicó que el número de casos "es mayor que el que tenía China en su momento más álgido de la epidemia".

Sin embargo reconoció que la mayoría de los países ya cuentan con un plan nacional para hacer frente a la pandemia, además de que la mayoría tiene la capacidad de responder a la necesidad de hacer las pruebas para la enfermedad.

“Vamos a continuar apoyando a los países para prepararlos y responder ante la emergencia”, afirmó durante su mensaje.

