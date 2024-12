Corte argentina ordena arresto de Ortega por crímenes a la humanidad

Una corte argentina emitió una orden de arresto contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, acusándolos de ser responsables de graves violaciones a los derechos humanos, según informaron medios locales el lunes.

La medida, que se fundamenta en la legislación argentina de “Jurisdicción Universal”, podría llevar al gobierno de Argentina a solicitar a Interpol la captura de los líderes nicaragüenses, tal como ocurrió en noviembre con Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, a quienes la justicia argentina también acusó de crímenes de lesa humanidad.

Argentine judge orders arrest of Nicaragua’s Ortega over human rights violations: lawyer



Lawyer who filed the case said order also applies to Ortega’s wife. The couple are accused of murder, forced disappearances and torture. pic.twitter.com/ckSgGSmzpv