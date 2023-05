¡Cosechas de trigo en riesgo! ONU advierte de una plaga de langostas

La agencia alimentaria de Naciones Unidas (ONU) advirtió el jueves de una gran plaga de langostas en varias provincias afganas, una “enorme preocupación” que podría acabar con un cuarto de la cosecha de trigo.

Al menos ocho de las 34 provincias de Afganistán se han visto afectadas por la langosta marroquí, considerada como una de las plagas que más daños económicos causa en el mundo, indicó un comunicado del miércoles de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

