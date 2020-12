No a los abrazos en Navidad, pide la OMS ante la brutal realidad por covid

Ginebra.- La tasa de muertes por la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos es “impactante” y la “brutal realidad” es que los índices de contagios de la enfermedad son tan elevados que los abrazos en este periodo navideño no son recomendables, señaló el lunes el jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El doctor Michael Ryan dijo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) enfrentan un periodo difícil “al tiempo que Estados Unidos representa un tercio de todos los casos en el mundo en este momento, durante las últimas semanas”.

“La epidemia en Estados Unidos está azotando. Es generalizada. Es, francamente, impactante ver que una o dos personas mueren cada minuto en Estados Unidos, un país con un maravilloso y sólido sistema de salud (y) asombrosas capacidades tecnológicas”, destacó.

Maria Van Kerkhove, la epidemióloga al frente del programa de salud de la OMS para el COVID-19, afirmó que la mayoría de los contagios se dan entre personas que tienden a pasar mucho tiempo juntas, en lugares de trabajo o en sus hogares, pero en ocasiones resulta difícil “esclarecer” el tiempo exacto de contagios.

Reunirse en Navidad compensa el riesgo de contraer el Covid: Estudio

De acuerdo a una encuesta realizada por el Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio en Estados Unidos (EU), dos de cada cinco participantes aseguraron que están dispuestos a correr los riesgos que implica asistir a las fiestas navideñas con más de 10 personas. Mientras que un tercio de ellos, no les solicitarán a sus invitados el uso de mascarillas durante la reunión.

Por su parte, el Hospital Infantil C.S. Mott de la Universidad de Michigan encuestó a mil 400 personas, de las cuales uno de cada tres padres de familias y tutores afirmaron que los beneficios de reunirse durante la Nochebuena y Navidad compensan el riesgo de contraer el Covid-19.

Otro de los resultados reveló que el 88 % expresó que solicitará a los familiares con síntomas que no asistan a la reunión, mientras que dos tercios no invitarán a miembros de la familia que no estén dispuestos a utilizar la mascarilla.

Tres cuartas partes de madres y padres mencionaron que limitarán el contacto entre los niños y adultos mayores, para evitar que los últimos corran algún tipo de riesgo. Sin embargo, los autores del estudio manifestaron que estas medidas no disminuirán las posibilidades de transmisión del virus, por lo que sugirieron llevar a cabo celebraciones virtuales, llamadas o compartir recetas desde la distancia.

Los especialistas respaldaron sus estimaciones a partir de lo que ha ocurrido en celebraciones pasadas, como es el caso del Día de Acción de Gracias. En esta fecha, celebrada el pasado 26 de noviembre, más de un millón de personas se desplazaron en avión por EEUU, según datos oficiales del “The Washintong Post”: “Se trata de una de las más altas registradas en los aeropuertos estadounidenses durante esta crisis sanitaria”, aseguraron.

(Con información de El Universal y AP).