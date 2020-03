El Covid-19 ya es una pandemia: OMS

Cancún.- Este miércoles, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció que, debido a la propagación del Nuevo Coronavirus o Covid-19, la infección por este virus ya puede considerarse una pandemia.

La institución ha confirmado más de 118 mil casos de Covid-19 en 114 países y 4 mil 291 fallecimientos.

Aparte de China, la mayoría de los casos fueron detectados en Italia, Irán y Corea del Sur. Entre los países europeos, Francia, España y Alemania también registraron cientos de infectados.

"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A