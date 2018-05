Incrementan los embarazos en Venezuela, cuidarse cuesta millones

Agencia

VENEZUELA.- El equipo de Voa Noticias realizó una investigación intentando comprar los anticonceptivos en el mercado negro en Venezuela y comprobó que el más barato cuesta 10 millones de bolívares, mientras que el salario mínimo mensual es de Bs 2.555.500

Luisana Álvarez, de 31 años de edad, relató que no consigue los anticonceptivos para su hija que tiene 15 años de edad. Señaló que eso la preocupa porque en todas las farmacias a las que se dirigió no los consigue, es decir no hay métodos para que los jovenes se cuiden.

Meulis Álvarez, hija de Luisana, quedó embarazada dos semanas después de haber realizado la entrevista por no contar con los anticonceptivos. Señaló que va a abandonar los estudios porque se encuentra cursando primer año y le da pena con sus compañeros de clase. Asegura que le da miedo todo lo que está pasando porque está embarazada y sabe cómo está la situación.

Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven), informó que actualmente la escasez de anticonceptivos en el mercado supera 85% a nivel nacional. Señaló que cuando se encuentran los anticonceptivos las personas no los pueden comprar debido a sus altos precios.

Luis Villaroel, de 21 años de edad, señala que su vida sexual está siendo difícil por los costos de los anticonceptivos. Indicó que hasta que no se consigan los anticonceptivos no tendrá ninguna actividad sexual.

Jesús Gomez tiene 18 años y comenta que si le alcanza para comprar dos cajas de preservativos al mes es mucho, puesto que tiene que comprar comida y debe pagar la universidad. También indicó que debe aguantarse o usar el método natural pero se corre el riesgo de que la chica quede embarazada.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) señaló que Venezuela se encuentra en el primer lugar cuando se habla de embarazos en adolescentes en Sudamérica.

Costo de la canasta básica

Tras la nueva manipulación del bolívar por parte del régimen de Maduro, según el Sistema Complementario de Divisas (Dicom), uno de los dos tipos de cambio de Venezuela, queda a unos 2.250 bolívares por euro (2.010 por dólar). Según el nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) venezolano, el trabajador que menos cobre percibirá 65.021 bolívares al mes, es decir, según el Dicom, 28,9 euros al mes.

Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), el precio de la Canasta Básica Familiar -CBF- de abril de 2017 es de 1,2 millones de bolívares, un 13,6% más respecto al mes anterior. Para poder comprarla, un venezolano necesitaría 40.470 bolívares diarios.

Hagamos cuentas, si el salario mínimo es de 65.021 bolívares, para que un residente en Venezuela se pueda comprar la cesta de la compra necesitaría 18,45 meses, es decir, algo más de año y medio.

El desodorante, por ejemplo, cuesta casi 6 mil bolívares, teniendo en cuenta que su salario mínimo es de 65.021 bolívares, supone un 9,2% del sueldo. En España, el SMI es de 707 euros al mes; un 9,2% de nuestro salario mínimo supondría que el desodorante en nuestro país valdría algo más de 65 euros.

La esponja, el producto más barato de los que aporta el informe, cuesta 896 bolívares, un 1,3% del salario mínimo. ¿Imaginan una esponja a casi 10 euros? Podríamos seguir con la espuma de afeitar (45 euros), la pasta de dientes (18 euros) o el jabón de baño (17 euros).

Los alimentos de la cesta, además, subieron en 106.932 bolívares, de 665.682 a 772.614 bolívares, un 16,1% mensual. Pero es que, encima, diecisiete productos presentaron problemas de escasez, como la leche en polvo, el azúcar, las lentejas, el arroz, el pan o el café; en total el 29,31% de los 58 productos que contiene la canasta. Adicionalmente, escasean otros productos básicos como, el jabón de baño, el detergente, el lavaplatos o el Shampoo.

El alquiler de vivienda también aumentó, lo hizo 10,4%, de 26.800 a 29.600 bolívares. Educación subió 4,3%, al aumentar de 77.843 a 81.207 bolívares.

Con información del portal de noticias:El Nacional/OkDiario