Crisis en Gaza: UNRWA suspende envío de ayuda por cruce principal

El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha anunciado la suspensión de la entrega de ayuda humanitaria a través del paso de Kerem Shalom, una de las principales vías de acceso al sur de la Franja de Gaza.

De acuerdo con Lazzarini, la inseguridad en este paso fronterizo ha aumentado significativamente en los últimos meses.

También advirtió sobre la actividad de bandas armadas que, recientemente, saquearon un convoy de camiones cargados con ayuda humanitaria.

"Not just over the last few days, but the last few months, we've had repeated serious incidences"



On UNRWA's decision to suspend aid delivery through Kerem Shalom / Karem Abu Salem crossing, @UNWateridge tells @BBCNews not only do the supplies not reach the intended population… pic.twitter.com/sXxZ21BEvO