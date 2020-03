Entre aplausos y apretones, desembarcan pasajeros con Covid-19 del Grand Princess

Miami.- Miles de personas que viajaban en un crucero afectado por el nuevo coronavirus esperaban con ansias el martes a que se les permitiera desembarcar, aunque eso supusiera trasladarse a bases militares para pasar semanas en cuarentena.

Tras pasar varios días esperando ante la costa del norte de California, el Grand Princess atracó el lunes en el puerto de Oakland con aproximadamente 3 mil 500 turistas y tripulantes a bordo.

“Todo el mundo gritaba y aplaudía” cuando el gran barco pasó bajo el Puente Golden Gate y entró en la bahía, comentó la pasajera Karen Schwartz Dever.

Unas dos docenas de personas que necesitaban atención médica crítica fueron trasladadas fuera del barco, aunque no estaba claro cuántas habían dado positivo en el nuevo virus, indicó Brian Ferguson, portavoz de la Oficina de California de Servicios de Emergencias.

Después de los casos críticos, 240 canadienses a bordo salieron del barco y esperaron de pie ante dos carpas con banderas canadienses. Canadá y Gran Bretaña estaba entre los países que arrendaron vuelos para repatriar a sus ciudadanos.

Pero cerca de 2 mil personas más, incluidas cientos de californianos, seguían a bordo cuando terminaron los primeros desembarcos el lunes por la noche. Se esperaba que la operación se reanudara el martes por la mañana, según dijo el capitán a los pasajeros.

WATCH: Some passengers disembarked the Grand Princess cruise ship on Monday at the Port of Oakland in California. The cruise ship has been held off the shore of California because of an outbreak of COVID-19 onboard. https://t.co/5zJiMY9SFf pic.twitter.com/0ZHrlHNzSo