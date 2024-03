Cubanos protestan por falta de comida y energía eléctrica

Al ritmo de “corriente y comida”, “patria y vida” y el hashtag #CubaPaLaCalle, los cubanos salieron el domingo a las calles de la ciudad de Santiago, en el oriente de Cuba, para manifestarse luego de varios días de tensión provocada por los cortes en el servicio eléctrico — de hasta ocho horas — y la escasez de productos y alimentos que afecta a la isla.

⚠️⚠️#Ahora. “Queremos comida”, se escucha a los cubanos en las calles de Bayamo… la gente sigue en las calles!#CubaPaLaCalle pic.twitter.com/qsHZPuNIw3 — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@mjorgec1994) March 18, 2024

Algunos de los manifestantes, en especial mujeres con niños, corearon “corriente y comida”, según se pudo observar en videos que circularon en redes sociales sobre la protesta en las inmediaciones de un barrio popular de Santiago, a unos 800 kilómetros de La Habana.

“Producto a las largas horas de cortes eléctricos, por la indisponibilidad de combustible y otras situaciones derivadas de la crisis económica actual, varias personas salieron a las calles y ocurrió una manifestación popular”,

publicó El Necio, un proyecto de periodistas con fuertes vínculos con el gobierno, en su cuenta de Facebook.

Algunas horas después, el portal oficial Cubadebate publicó exactamente la misma versión e incluso acompañó el reporte con una foto de la protesta.

“EL PUEBLO UNIDO JAMÁS SERÁ VENCIDO”, se está viviendo una noche histórica en Cuba. El pueblo cubano ha perdido el miedo a la dictadura. Se siguen reportando protestas en varias ciudades y la noche apenas está comenzando. #CubaPaLaCalle 🇨🇺 pic.twitter.com/lhSsbbMZOR — Agustín Antonetti (@agusantonetti) March 18, 2024

Una persona que habló con The Associated Press vía telefónica aseguró además se presentó un corte en el servicio de internet. La entrevistada pidió no ser identificada como condición para hablar sobre la situación.

Varios usuarios escribieron en la red social X, antes Twitter, sobre la interrupción del servicio en la provincia de Santiago.

La secretaria para la provincia de Santiago del Partido Comunista de Cuba —el único con estatus legal y que según la Constitución está al frente del Estado— Beatriz Jhonson Urrutia se presentó en la zona para “dialogar con la población y dar atención al reclamo”, indicó El Necio.

Durante la protesta también se escucharon gritos de “Patria y Vida”, una consigna que se popularizó en 2021 a través de una canción de un músico residente en Estados Unidos y que fue adoptada por los cubanos en Florida, replanteando el lema tradicional de “Patria o Muerte” del difunto líder Fidel Castro.

Las imágenes que circularon en redes sociales mostraban la presencia de fuerzas policiales en el lugar, aunque de momento no hay reportes de violencia o personas detenidas.

Cuba se lanza a la calle en reclamo de luz eléctrica y comida. Esa es la bazofia de populismo que apoya al presidente de México pidiendo que la dictadura sea considerada “Monumento de la Humanidad”#CubaPaLaCalle pic.twitter.com/0gXjNQEGCo — Rubén Cortés (@Ruben_Cortes) March 17, 2024

Cuba enfrentó una semana de fuerte tensión energética con apagones de varias horas diarias, a veces en el 40% de sus requerimientos en horarios pico, lo que se suma a una situación marcada por la escasez de alimentos en las tiendas estatales o comercios privados, y una inflación desbordada que ha ido diezmando el poder adquisitivo de la población.

(Con información de The Associated Press)