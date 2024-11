Cumbre del G20: Brasil afirma que el mundo está peor que hace 16 años

Durante la Cumbre del G20 en Río de Janeiro, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil afirmó este lunes que el panorama mundial es mucho peor que en 2008, hace 16 años.

El mandatario considera que esto se debe a dos factores en específico: a la cantidad de personas en situación de pobreza que actualmente sufren hambre y a los numerosos conflictos armados.

En el discurso inaugural de la Cumbre de Líderes del G20, sostuvo que el símbolo máximo de la tragedia colectiva es el hambre y la pobreza.

Lula, quien está al frente del Poder Ejecutivo brasileño por segunda ocasión tras haber pisado la cárcel, aseguró que la desigualdades sociales, raciales y de género se han profundizado.

Segundo a FAO, em 2024, convivemos com um contingente de 733 milhões de pessoas ainda subnutridas. É como se as populações do Brasil, México, Alemanha, Reino Unido, África do Sul e Canadá, somadas, estivessem passando fome. São mulheres, homens e crianças, cujo direito à vida, à…