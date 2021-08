Cuomo ya no será investigado por la Asamblea de NY porque ha dimitido

MARINA VILLENEUVE

ALBANY, Nueva York.- La Asamblea estatal de Nueva York suspenderá su investigación para el juicio político del gobernador Andrew Cuomo una vez que deje el puesto, informó el titular demócrata de la Cámara.

Cuomo renunció el martes ante acusaciones de acoso sexual, días después de que más personas presionaran para que renunciara o se enfrentara a la posibilidad de ser destituido por el Congreso con mayoría demócrata a través de un juico político.

En ese momento, Cuomo dijo que su renuncia entraría en vigor en 14 días, cuando sería reemplazado por la vicegobernadora Kathy Hochul.

La secretaria de Justicia del estado publicó la semana pasada una investigación independiente que concluyó que Cuomo acosó sexualmente al menos a 11 mujeres.

El presidente de la Asamblea dijo en un comunicado que la Comisión de Asuntos Jurídicos se había enterado por sus abogados que no puede haber un juicio político y destituir a un funcionario electo que ya no ocupa el puesto. Sin embargo, agregó Heastie, la evidencia que la comisión reunió "probablemente pudo haber resultado en artículos de juicio político de no haber renunciado".

Desde marzo, abogados externos han ayudado a la comisión a realizar una extensa investigación sobre si hay bases para un juicio político contra Cuomo, un demócrata. El anuncio se hizo el día que la Asamblea inicialmente había puesto como fecha límite para que el equipo legal de Cuomo respondiera con cualquier prueba adicional que refutara las acusaciones en su contra.

La gubernatura y la abogada de Cuomo, Rita Glavin, no respondieron las múltiples peticiones de comentarios de The Associated Press sobre si el gobernador cumpliría con la fecha límite.

"Déjenme aclarar, el trabajo de la comisión en los últimos meses, aunque no está completo, descubrió evidencia creíble en relación a las acusaciones que se habían hecho en cuanto al gobernador", dijo Lavine.

Eso incluye evidencia de acoso sexual, el uso indebido de recursos estatales junto con una publicación en el informe de la pandemia del gobernador, y "uso inadecuado y revelaciones erróneas de datos de asilos de ancianos".