Joven hace su currículum a mano por falta de dinero

Agencia

ARGENTINA.- "¿Hola cómo estás? Te molesto un segundo para hacerte una consulta, están tomando gente? Porque yo estoy buscando trabajo, me dijo este joven bien educado que esperó su turno para que lo atienda con tranquilidad y estaba bien prolijo.

De acuerdo con vanguardia.com, buen día... por el momento no, pero podes dejarme tu CV si queres.

También te puede interesar: Foto: curriculum se vuelve viral por estar hecho a mano

"Lo qué pasa es que no tengo ni para imprimir.

"No te preocupes, toma asiento en esa mesa que están mis cosas y escribilo, te doy una hoja ...

"No! Yo traje un cuadernito y lapicera, gracias .

Y así quedó de prolijo su CV...

"Le puse carita Feliz para cuando necesitemos gente ...

"Que importa que no tenía para imprimir si lo que lo que quiere y lo que necesita es trabajar...

Esto es lo que escribió en su cuenta de Facebook Euge López, de Córdoba, Argentina, para tratar de ayudar a Carlos, un joven que apareció a las puertas de su negocio buscando empleo, pero tan humilde que no contaba con recursos ni para imprimir su currículum, eso sí, iba preparado con ganas de salir adelante, un "cuadernito y lapicera", y le propuso a la chica de la tienda elaborarlo a mano:

Su esfuerzo y ganas de trabajar al parecer rindieron fruto, ya que Euge, igualmente desde su cuenta de Facebook, expresa alegría por la respuesta que obtuvo luego de publicar el currículum que elaboró el joven, y comenta que el chico ya tiene varias propuestas de trabajo.