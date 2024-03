Dan Schneider ofrece disculpas por su conducta pasada en Nickelodeon

El ex creador de icónicas series de Nickelodeon, Dan Schneider, se pronunció sobre las acusaciones en su contra en la nueva docuserie "Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV". En una entrevista reveladora en su canal de YouTube, Schneider abordó varias de las acusaciones, admitiendo errores pasados y extendiendo disculpas.

El reconocido actor BooG!e, conocido por su papel en iCarly, fue el encargado de dirigir la entrevista de 20 minutos, donde Schneider compartió sus sentimientos al enfrentar las revelaciones de la docuserie.

"Ver (el programa) durante las últimas dos noches fue muy difícil. Enfrentar mis comportamientos pasados, algunos de los cuales son embarazosos y que lamento. Definitivamente, le debo una disculpa bastante fuerte a algunas personas", dijo Schneider.

pic.twitter.com/5Ur7EgJf1g



A video is circulating social media, showing Nickelodeon "abuser" Dan Schneider in a hot tub with 16-year-old Amanda Bynes.



The leaked clip comes just as the documentary titled 'Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV' was released.

Allegations Made… — Isabel Santos 🟧🟦🌊🌊🟦📙 (@Busyisaworkshop) March 19, 2024

Admitió comportamientos pasados, especialmente en relación con su solicitud a miembros subordinados del equipo para que le dieran masajes en el set a cambio de apariciones en la pantalla.

"Estuvo mal que alguna vez pusiera a alguien en esa posición. Fue lo incorrecto. Nunca lo haría hoy. Me avergüenzo de haberlo hecho entonces. Me disculpo con cualquier persona a la que haya puesto en esa situación. Además, me disculpo con las personas que estaban caminando alrededor de la carpa de monitores (en el set), o donde sea que hayan ocurrido, porque había muchas personas allí que lo presenciaron y que también podrían haberse sentido incómodas, así que les debo una disculpa también".

El tema de los chistes que podrían ser considerados inapropiados también fue abordado. El showrunner defendió que esos chistes estaban destinados a un público infantil en el momento de su creación, pero afirmó estar dispuesto a editar episodios si actualmente resultan ofensivos para algunas personas.

"Todos estos chistes de los que estás hablando que el programa cubrió durante las últimas dos noches, cada uno de esos chistes fue escrito para un público infantil, porque los niños pensaban que eran graciosos. Ahora tenemos algunos adultos que los miran 20 años después a través de su perspectiva, y los están mirando y dicen 'Sabes, no creo que eso sea apropiado para un programa infantil'. No tengo ningún problema con eso. Si así se siente alguien, cortemos esos chistes del programa, tal como lo habría hecho hace 20 años", dijo Schneider. "Quiero que mis programas sean populares. Cuanta más gente le guste los programas, más feliz soy. Así que si hay algo en un programa que necesite ser cortado porque está molestando a alguien, cortémoslo".

Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ Online.. bruhh pic.twitter.com/Pg6tPu2tT7 — iCkEdMeL ☀🔎🔥 (@iCkEdMeL) March 19, 2024

Sin embargo, de acuerdo con Variety, anteriormente un representante de Schneider habló con el medio de comunicación, adoptando una postura defensiva y afirmando que todas las escenas en cuestión fueron examinadas y aprobadas por adultos antes de su emisión, desafiando así las críticas sobre la sexualización de los jóvenes actores en sus programas.

"Todo lo que sucedió en los programas que Dan dirigió fue cuidadosamente examinado por docenas de adultos involucrados y aprobado por la cadena. Si hubiera un problema real con las escenas que algunas personas, ahora años después, están 'sexualizando', serían eliminadas, pero no lo son, se emiten constantemente en todo el mundo hoy en día, siendo disfrutadas tanto por niños como por padres", dijo el portavoz a Variety.

En la recta final del video, Schneider dijo que si pudiera volver a hacerlo todo de nuevo, habría contratado a un terapeuta con licencia para trabajar con actores infantiles antes de que se hicieran famosos, y explicarles lo que significa ser un joven actor, y cómo incluso podría cambiar su relación con la familia y los amigos.

"Definitivamente, en ocasiones, no le di a la gente lo mejor de mí. No mostré suficiente paciencia. Podía ser arrogante y definitivamente demasiado ambicioso, y a veces simplemente grosero y desagradable. Lamento mucho haber sido así. Cuando veo el programa, puedo ver el dolor en los ojos de algunas personas, y me hizo sentir horrible, arrepentido y triste. Ojalá pudiera volver a los primeros años de mi carrera y traer el crecimiento y la experiencia que tengo ahora, y simplemente hacer un mejor trabajo", agregó.

Schneider fue acusado de abuso, sexismo en los sets, así como de comportamiento inapropiado con sus estrellas a quienes presuntamente sexualizaba y hasta permitir que colaboraran en varios de sus más importantes proyectos a tres ofensores sexuales.

The lies, hypocrisy and abuse that Nickelodeon has struggled to hide for far too long is finally being unveiled to the public... And we're all for it.#QuietOnSet: The Dark Side of Kids TV is live NOW on @DiscoveryID and @StreamOnMax.pic.twitter.com/eyFPG87lIE https://t.co/YY9QHrWI0E — No Context Paramount (@ParamountPlusNC) March 18, 2024

Varias producciones de Schneider son mencionadas en el documental "Quite on Set: The Dark Side of Kids TV", donde sus elencos y equipo técnico dieron sus testimonios al respecto del productor y sus colaboradores.

Con información de Reforma.