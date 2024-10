DANA deja catastrófico panorama en España: suman 158 vidas perdidas

En tan solo unos días, la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) dejó un panorama realmente catastrófico en España, especialmente en Valencia, que se ha visto marcado por inundaciones mortales y escenarios apocalípticos.

A esto, hay que añadirle el hecho de que con cada minuto, hora y día que pasa, el número de vidas perdidas aumenta en aquel país y hasta el momento, se reportan 158 muertos.

Apenas ayer, el número de fallecidos era de 95, 92 de ellos en la Comunidad Valenciana.

Debido a la intensidad con la que el DANA azotó el territorio español, se ha convertido en uno de los mayores desastres naturales en la historia de España.

En redes sociales, circulan decenas de videos e imágenes que muestran la gravedad de la DANA, la cual impactó con mucha más fuerza a los municipios valencianos de Utiel, Torrente y Paiporta.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró a través de una publicación en X (antes Twitter) que están más que listos para apoyar al pueblo español con suministros de emergencia.

Just spoke to @sanchezcastejon.



The floods in Spain are not only a national tragedy.



It’s also a European one.



As such, it will get a European response.



We are ready to support you with emergency supplies.



When the time comes, we can also help you rebuild.